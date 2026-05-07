Иран сопротивляется, не теряя своей ядерной и ракетной программ

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», газета «Едиот Ахронот» в своём репортаже признала: «Оптимизм на политическом уровне в начале войны против Ирана, после того как стал очевиден успех Тегерана в сопротивлении давлению, сменился пессимизмом».

В продолжении репортажа этой израильской газеты говорится: «После того как Трамп взял курс на достижение соглашения с Ираном, которое не реализует цели войны, пессимизм усилился».

«Едиот Ахронот» добавляет: «Высокопоставленные члены партии Ликуд считают, что если Израиль не добьётся крупной победы над Ираном, Нетаньяху может потерпеть поражение на предстоящих выборах».

Согласно указанному репортажу: «Иран сумел сопротивляться, не теряя своей ядерной программы и баллистических ракет».