Иран сопротивляется, не теряя своей ядерной и ракетной программ

7 мая 2026 - 20:26
Израильская газета «Едиот Ахронот», признавая успех Ирана в сохранении своей ядерной и ракетной программ, указала на возможное поражение Нетаньяху на предстоящих выборах в сионистском режиме из-за неудачи в войне против Ирана.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», газета «Едиот Ахронот» в своём репортаже признала: «Оптимизм на политическом уровне в начале войны против Ирана, после того как стал очевиден успех Тегерана в сопротивлении давлению, сменился пессимизмом».

В продолжении репортажа этой израильской газеты говорится: «После того как Трамп взял курс на достижение соглашения с Ираном, которое не реализует цели войны, пессимизм усилился».

«Едиот Ахронот» добавляет: «Высокопоставленные члены партии Ликуд считают, что если Израиль не добьётся крупной победы над Ираном, Нетаньяху может потерпеть поражение на предстоящих выборах».

Согласно указанному репортажу: «Иран сумел сопротивляться, не теряя своей ядерной программы и баллистических ракет».

