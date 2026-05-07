Послание Ираги в связи с мученической гибелью сына члена руководства ХАМАС

По сообщению агентства «Абна», Сейед Аббас Ираги, министр иностранных дел нашей страны, выразил соболезнования в связи с мученической смертью Аззама аль-Хийя, сына Халиля аль-Хийя, члена Совета руководства движения ХАМАС.

В тексте послания говорится:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

"И не считайте тех, кто убит на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живы и получают удел у своего Господа" (Коран, 3:169)

Уважаемый брат, доктор Халиль аль-Хийя, член Совета руководства исламского движения сопротивления Палестины — ХАМАС

С глубоким прискорбием и скорбью получил известие о мученической гибели господина Аззама аль-Хийя, вашего сына-борца, в результате террористической акции преступного сионистского режима в секторе Газа. Приношу свои соболезнования и выражаю сочувствие Вам по поводу этой утраты.

Сионистский режим в своем ложном представлении полагает, что совершением подобных преступлений он сможет нанести урон борьбе великого и стойкого палестинского народа против оккупации. Но он не ведает, что подобные действия не только не ослабляют волю народа и лидеров сопротивления, но и делают их решимость еще более твердой в продолжении пути сопротивления до достижения идеала освобождения Палестины и благословенного Аль-Кудса.

Я испрашиваю у Всемогущего Аллаха безграничной милости и прощения для этого великого мученика и других Ваших сыновей-мучеников, а также терпения и здравия для Вас и Вашей уважаемой семьи.

Сейед Аббас Ираги

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран»