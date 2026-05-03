Иракский депутат: США препятствуют оснащению наших сил новым оружием

3 мая 2026 - 14:17
News ID: 1809325
Source: ABNA
Иракский депутат сообщил о главном препятствии для оснащения сил безопасности своей страны новыми вооружениями.

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Maaloomah, Микдад аль-Хафаджи, депутат иракского парламента, подчеркнул, что одной из причин, по которой силам безопасности не позволяют выполнять свою главную роль в поддержке страны, является присутствие американских военнослужащих и их союзных элементов в Ираке.

Он добавил: Некоторые американские казармы и базы до сих пор не эвакуированы, и американская сторона доминирует в воздушном пространстве Ирака.

Аль-Хафаджи заявил: Эти агрессии ослабляют обороноспособность страны, и в конечном итоге силы безопасности не могут оснастить себя новыми системами ПВО и средствами борьбы с дронами.

Он сказал: Новое правительство должно предпринять серьезные меры для прекращения присутствия иностранных военных в стране.

