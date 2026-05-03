Скандальный праздничный торт израильского министра

3 мая 2026 - 14:16
Source: ABNA
Торт в честь дня рождения министра внутренней безопасности израильского режима вызвал скандал.

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Ma'a, супруга Итамара Бен-Гвира, министра внутренней безопасности израильского режима, отпраздновала его пятидесятилетие, преподнеся скандальный торт.

Согласно этому сообщению, праздничный торт Бен-Гвира был украшен символом виселицы, что отсылает к скандальному закону о казни палестинских узников. На торте было написано: «Иногда мечты сбываются!»

На церемонии присутствовали несколько высокопоставленных полицейских офицеров израильского режима и сотрудников служб безопасности этого режима. Критики внутри израильского режима подчеркнули, что эта церемония несла скорее политические и провокационные послания.

Некоторое время назад кнессет (парламент) израильского режима враждебным и антигуманным шагом большинством голосов принял законопроект о казни палестинских узников.

Этот законопроект был принят, хотя правозащитные организации ранее предупреждали об опасных последствиях и грубом нарушении международного права израильским режимом в отношении узников.

