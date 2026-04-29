Хьюман Райтс Вотч: Колонизация сионистского режима в Сирии является военным преступлением

Хиба Зайедин, старший исследователь по сирийским вопросам в этой организации, отметив, что сионистский кабинет 17 апреля текущего года утвердил план стоимостью 334 миллиона долларов на Голанах, заявила, что сионистский кабинет выделил государственные средства на совершение военных преступлений в Сирии, одновременно ускоряя колонизацию на Западном берегу и продолжая поддерживать насилие поселенцев против палестинцев.

Зайедин добавила, что постоянное перемещение сионистов на сирийские земли нарушает международные стандарты и имеет серьезные последствия для сирийцев, вынужденных покинуть этот регион.

Организация призвала Европейский союз и его государства-члены, включая Великобританию и другие страны, приостановить торговые соглашения с сионистским режимом и применить запрет на торговлю и бизнес с незаконными сионистскими поселениями, причем этот запрет должен распространяться как на Голаны, так и на Западном берегу.

«Хьюман Райтс Вотч» также потребовала запрета на передачу оружия на оккупированные территории и подчеркнула, что генеральные прокуроры других стран должны начать уголовные расследования на основе принципа универсальной юрисдикции в отношении израильских должностных лиц и лиц, причастных к перемещению гражданских лиц на оккупированные территории.