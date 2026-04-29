Молчание перед преступлениями США в Йемене привело к катастрофе в Минабе

30 апреля 2026 - 00:14
Source: ABNA
Amnesty International заявила, что молчание относительно ракетной атаки США на центр содержания африканских мигрантов привело к более крупным преступлениям США, включая инцидент в школе Минаба в Иране. По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Масиру, Amnesty International вновь обратилась к делу о страшном преступлении, совершенном США в прошлом году при ударе по центру содержания африканских мигрантов в Сааде, в результате которого погибли и получили ранения более 120 человек.

Организация в своем отчете, приуроченном к годовщине этого преступления, заявила: «Прошел год после кровавой воздушной атаки США на центр содержания мигрантов в Сааде на северо-западе Йемена, но никаких ощутимых шагов к достижению правосудия и возмещению ущерба не предпринято, в то время как выжившие по-прежнему страдают от тяжелых физических и психических травм».

Организация добавила: «Amnesty International требует расследования воздушной атаки США от 28 апреля 2025 года, в результате которой погибли и получили ранения десятки африканских мигрантов, и квалифицирует ее как военное преступление».

В заявлении подчеркивается, что в течение текущего месяца организация встретилась с шестью выжившими после американской атаки, которые подробно рассказали о понесенных человеческих потерях.

Организация продолжила: «Правительство США в период президентства Дональда Трампа, вместо того чтобы предпринять надежные шаги по обеспечению подотчетности, эффективному и быстрому расследованию или выплате компенсации пострадавшим гражданским лицам, уничтожило меры и механизмы, разработанные для предотвращения ущерба гражданским лицам в результате военных операций США за рубежом».

Организация упомянула военное преступление США в ходе атаки на женскую школу в Минабе во время 40-дневной навязанной войны против Исламской Республики Иран и подчеркнула, что США в период президентства Трампа совершили другие жестокие преступления и, через 11 месяцев после удара по центру содержания мигрантов в Сааде, провели незаконную воздушную атаку по школе в Минабе, Иран, в которой погибли 168 человек, включая 120 детей.

