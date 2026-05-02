  1. Home
  2. Новости Америки

Признание Трампа: Мы действуем как пираты

2 мая 2026 - 13:49
News ID: 1808841
Source: ABNA
Признание Трампа: Мы действуем как пираты

Президент-террорист Америки признался, что атакует иранские торговые суда как пират и считает это прибыльным бизнесом.

По сообщению агентства ABNA, Дональд Трамп, президент США, в речи во Флориде, ссылаясь на кражу иранских нефтяных танкеров Пентагоном, признался: Мы захватили суда, груз и нефть; это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты.
Американские военные до сих пор украли несколько иранских торговых судов и нефтяных танкеров. Исламская Республика заявила, что эти действия Вашингтона не останутся без ответа.
У Пентагона долгая история пиратства, и ранее он уже похищал несколько венесуэльских нефтяных танкеров в международных водах.
Признание Трампа в пиратстве или даже совершении военных преступлений против целой цивилизации указывает на то, что американские чиновники больше не придерживаются моральных ценностей даже на уровне лозунгов или риторики.

Your Comment

You are replying to: .
captcha