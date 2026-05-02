По сообщению агентства ABNA, Дональд Трамп, президент США, в речи во Флориде, ссылаясь на кражу иранских нефтяных танкеров Пентагоном, признался: Мы захватили суда, груз и нефть; это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты.

Американские военные до сих пор украли несколько иранских торговых судов и нефтяных танкеров. Исламская Республика заявила, что эти действия Вашингтона не останутся без ответа.

У Пентагона долгая история пиратства, и ранее он уже похищал несколько венесуэльских нефтяных танкеров в международных водах.

Признание Трампа в пиратстве или даже совершении военных преступлений против целой цивилизации указывает на то, что американские чиновники больше не придерживаются моральных ценностей даже на уровне лозунгов или риторики.