Боррель: США больше не являются союзником Европы

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на издание «Известия», Жозеп Боррель, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, объявил, что Соединенные Штаты перестали быть основным союзником Евросоюза.

Он добавил: «Американцы больше не могут рассчитывать на европейцев. Мы переживаем новые реалии». Европейский дипломат подчеркнул, что европейские страны должны обеспечивать свою безопасность собственными силами и средствами.

Боррель также упомянул об угрозах США в отношении Гренландии и сказал: «Некоторые люди рады тому, что президент США Дональд Трамп взял на себя роль мирового полицейского. Что нам делать, если американские морпехи высадятся в Гренландии? Должны ли мы просто сказать, что территориальная целостность должна соблюдаться?»

Экспансионистский подход нынешней администрации США, которая открыто призывает к аннексии некоторых автономных регионов или даже независимых государств, больше всего беспокоит западные правительства. Трамп призвал к присоединению Гренландии и Канады к территории США.