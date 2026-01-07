  1. Home
Боррель: США больше не являются союзником Европы

7 января 2026 - 13:49
Бывший глава внешнеполитической службы Европейского союза заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на издание «Известия», Жозеп Боррель, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, объявил, что Соединенные Штаты перестали быть основным союзником Евросоюза.

Он добавил: «Американцы больше не могут рассчитывать на европейцев. Мы переживаем новые реалии». Европейский дипломат подчеркнул, что европейские страны должны обеспечивать свою безопасность собственными силами и средствами.

Боррель также упомянул об угрозах США в отношении Гренландии и сказал: «Некоторые люди рады тому, что президент США Дональд Трамп взял на себя роль мирового полицейского. Что нам делать, если американские морпехи высадятся в Гренландии? Должны ли мы просто сказать, что территориальная целостность должна соблюдаться?»

Экспансионистский подход нынешней администрации США, которая открыто призывает к аннексии некоторых автономных регионов или даже независимых государств, больше всего беспокоит западные правительства. Трамп призвал к присоединению Гренландии и Канады к территории США.

