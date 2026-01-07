Петро: Мы не дадим Трампу ни угля, ни нефти

По сообщению информационного агентства ABNA, Густаво Петро, президент Колумбии, в своем сообщении в социальной сети X заявил, что у президента США Дональда Трампа «старый и дряхлый мозг».

Он сказал: «Трамп видит в истинных борцах за свободу контрабандистов, потому что мы не собираемся давать ему уголь или нефть». Президент Колумбии назвал Трампа символом глобального капитализма, который из-за своей жадности ведет человечество к гибели.

Петро сравнил Трампа и его команду с золотоискателями времен становления Америки. Он отверг существование наркокартеля во главе с Николасом Мадуро в Венесуэле и сказал: «Они похитили Мадуро, чтобы захватить контроль над венесуэльской нефтью».

Президент Колумбии заявил, что американцы и сионисты — единственные группы в мире, которые считают себя «избранным народом».