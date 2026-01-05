Иракское сопротивление правительству: Положите конец любому присутствию иностранных войск

В заявлении содержится призыв к будущему правительству Ирака уделить приоритетное внимание борьбе с коррупцией и принятию законов, защищающих национальное достоинство, особенно закона о службе и пенсиях сил «Аль-Хашд аш-Шааби». Также подчеркивается необходимость полного прекращения иностранного военного присутствия в иракской земле и небе. Комитет заявил, что оружие сопротивления является «красной линией» и гарантией защиты суверенитета страны.