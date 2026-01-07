Виткофф заявил о прогрессе в переговорах по миру на Украине

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на ТАСС, Стив Виткофф, специальный посланник президента США, объявил, что переговоры на встрече сторонников Украины в Париже достигли успехов в области двусторонних гарантий безопасности и разработки экономического плана по восстановлению страны.

Виткофф написал в социальной сети X: «Мы достигли значительного прогресса по нескольким жизненно важным направлениям работы, включая структуру двусторонних гарантий безопасности и план экономического благосостояния и процветания».

Спецпосланник президента США продолжил: «Мы согласны с коалицией в том, что устойчивые гарантии безопасности и серьезная экономическая поддержка являются важными элементами для достижения прочного мира на Украине, и мы продолжим совместное сотрудничество в этом направлении».

Виткофф подчеркнул, что Вашингтон и его партнеры продолжат свои усилия по укреплению безопасности и долгосрочной стабильности на Украине. Переговоры стран-сторонников Украины прошли в этот вторник в Париже.