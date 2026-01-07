Министр внутренних дел Венесуэлы: Боливарианская революция жива

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Russia Today, Диосдадо Кабельо, министр внутренних дел Венесуэлы, объявил: «Наш народ стоит твердо». Он добавил: «Боливарианская революция народа Венесуэлы жива».

Министр внутренних дел Венесуэлы призвал к освобождению похищенного президента Николаса Мадуро и сказал: «Мы поддерживаем Делси Родригес и остаемся верными Мадуро».

Министр внутренних дел Венесуэлы является одним из влиятельных лиц среди левых сил страны, которого США включили в список своих целей. Вашингтон серьезно обеспокоен выходом Каракаса из-под контроля и поэтому пытается подготовить почву для смены политической системы страны через взаимодействие с правительством Родригес.

Временный президент Венесуэлы заявил, что не сдастся США и продолжит сопротивление.