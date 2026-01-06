Подробности разведывательного сотрудничества ОАЭ и Израиля для шпионажа за Газой и Катаром

Согласно секретным документам разведки ОАЭ, опубликованным «Quds News Network», между ОАЭ и Моссадом существует глубокий уровень сотрудничества. Это включает шпионские миссии в Газе и Катаре по прямым указаниям Биньямина Нетаньяху. В документах отмечается, что тон Нетаньяху был «снисходительным», требуя пятикратного увеличения числа оперативников в Катаре и давая месячный срок для предоставления результатов. Официальные лица Эмиратов выразили обеспокоенность тем, что эти отношения не являются партнерством равных.
6 января 2026 - 11:38
Source: ABNA
