Трамп высоко оценил жесткость американских войск при нападении на Венесуэлу

Относительно возможного вреда Мадуро он сказал: «Наши силы были очень жесткими, и он поступил правильно, не оказав сопротивления. Операция сопровождалась насилием». Ранее Трамп заявлял, что в ходе этой операции погибли несколько охранников президента Венесуэлы. Эксперты считают, что целью США является похищение президента и принуждение Каракаса к капитуляции. Многие страны назвали действия Вашингтона нарушением Устава ООН, а аналитики видят конечной целью Трампа контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы.
5 января 2026 - 09:46
News ID: 1769630
Source: ABNA
Президент США выразил признательность спецназу страны за применение силы и «жесткости» во время нападения на Венесуэлу. Согласно агентству ABNA со ссылкой на ТАСС, Дональд Трамп заявил, что американские спецподразделения действовали крайне решительно и жестко в ходе атаки на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
