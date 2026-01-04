Трамп: После Мадуро США будут править Венесуэлой

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на NPR, началось выступление Дональда Трампа о военной агрессии против Венесуэлы. Президент США, говоря о деталях операции, заявил: «Перед атакой на резиденцию Мадуро мы отключили электричество в Каракасе. Мы готовы к еще более масштабному нападению; первая атака прошла успешно. Целью операции было задержание Мадуро и его жены для предания суду. В операции участвовали ВВС, сухопутные войска и ВМС».

Он продолжил: «Мадуро был задержан под покровом ночи. Мы парализовали военную мощь Венесуэлы. Мы намерены править Венесуэлой до тех пор, пока не произойдет безопасная передача власти, и мы проведем выборы. Американские нефтяные компании придут в Венесуэлу и будут зарабатывать деньги».

Трамп признал: «Вмешательство США откроет новые двери для американских нефтяных компаний, и они скоро примут участие в масштабных энергетических проектах». В оправдание своих действий он заявил, что Венесуэла стала «прибежищем для врагов в регионе». Относительно лидера оппозиции Марии Корины Мачадо он отметил: «Ей трудно быть лидером. У нее нет поддержки или уважения внутри страны».