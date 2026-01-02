Новые выпады Трампа против Ирана в лицемерном тоне

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, Дональд Трамп выступил с этими лицемерными заявлениями в то время, как ранее сам опубликовал видео, созданное ИИ, где он с короной на голове бомбит американских протестующих «коричневой жидкостью». Трамп написал в X: «Мы находимся в полной боевой готовности и готовы к действию».

Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, в ответ заявил: «С позициями Трампа и израильских чиновников закулисная сторона событий стала ясна. Трамп должен знать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос приведет к дестабилизации всего региона и уничтожению интересов США. Американский народ должен знать: авантюру начал Трамп. Берегите своих солдат».