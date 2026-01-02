Абдулсалам: Отступление перед Израилем и США непоправимо

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Масира», Мохаммад Абдулсалам, официальный представитель движения «Ансар Аллах», заявил, что прошлый год, несмотря на вызовы и жертвы, принес народу Йемена новые возможности и угрозы. Он назвал палестинский вопрос важнейшим фронтом противостояния региональным и внерегиональным врагам.

Абдулсалам раскритиковал продолжение закрытия аэропортов и портов Йемена, назвав это коллективным наказанием народа. Он подчеркнул, что ставка на продолжение агрессии и блокады провалилась и приведет лишь к новым потерям.