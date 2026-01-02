Заявление режима Джулани о срыве плана ИГИЛ по нападению на новогодние торжества

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на официальное информационное агентство Сирии (SANA), в заявлении говорится: «В рамках усилий по борьбе с терроризмом была получена информация о намерении террористических ячеек совершить теракты-самоубийства в церквях и местах массового скопления гражданских лиц во время новогодних праздников».

В министерстве отметили, что в ходе превентивной операции на КПП в районе Баб аль-Фарадж в Алеппо сотрудник службы безопасности заподозрил мужчину. Террорист открыл огонь, в результате чего офицер погиб, а затем привел в действие взрывное устройство, ранив еще двух сотрудников, пытавшихся его задержать.