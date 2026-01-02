Президентский совет Йемена призвал «Переходный совет» избегать эскалации напряженности

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на газету «Рай аль-Яум», Абдалла аль-Алими опубликовал это послание через несколько часов после того, как официальное телевидение Йемена сообщило, что силы Переходного совета совершили налет на аэропорт «Эль-Райян» в Хадрамауте и разграбили его имущество.

Аль-Алими заявил: «В начале нового года мы подчеркиваем, что все еще есть возможность вернуться к голосу разума и мудрости. Это должно начаться с реального вывода войск из Хадрамаута и Эль-Махры». Он предупредил, что открытие нового фронта конфликта удвоит страдания измученного народа. Между тем, Южный переходный совет заявил, что не намерен отступать и недавно направил подкрепление в Хадрамаут.