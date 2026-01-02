Гибель палестинской матери и ее ребенка в результате пожара в палатке для беженцев

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Al Jazeera, трагедия произошла в районе Ад-Дарадж в центре города Газа. Еще один человек получил ранения. Инцидент случился на фоне продолжающейся блокады со стороны израильского режима, которая препятствует доставке гуманитарной помощи.

В отдельном случае в лагере Нусейрат маленькая девочка по имени Малак Рами Гнейм умерла от сильного холода. Эти трагедии происходят в нечеловеческих условиях, когда сотни тысяч палестинцев живут в палатках без элементарных мер безопасности. Использование примитивных средств для обогрева из-за отсутствия электричества и топлива резко повышает риск пожаров, а блокировка помощи является грубым нарушением международных обязательств.