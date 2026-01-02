США: Маневры Китая вблизи Тайваня усилили напряженность

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Sputnik, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томи Бигот заявил в четверг: «Военная деятельность Китая и его позиция в отношении Тайваня и других стран региона необоснованно усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявлять сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и вместо этого участвовать в конструктивном диалоге».

Он добавил: «США поддерживают мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против любых односторонних изменений статус-кво, в том числе путем силы или принуждения». Это заявление было сделано на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня в последние месяцы.