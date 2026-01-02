Премьер-министр Ливана: Никто не хочет выбрасывать оружие «Хезболлы» в море

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на Sputnik, Наваф Салам в четверг подчеркнул, что оружие «Хезболлы» должно находиться в распоряжении всех ливанцев и подчиняться решениям правительства. В интервью телеканалу LBC он заявил, что не предвидит риска возобновления гражданской войны в стране.

Он также отметил, что парламент одобрил кредит от Всемирного банка в размере 250 миллионов долларов на восстановление страны. Наваф Салам подтвердил приверженность правительства проведению парламентских выборов и продолжению реформ, добавив, что готов снова занять пост премьер-министра, если это потребуется, хотя и не «жаждет власти».