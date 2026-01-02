Рейды израильских военных в различные районы Западного берега

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Палестина аль-Яум», сегодня на рассвете израильские силы совершили рейды в несколько городов и деревень Западного берега. Палестинские источники сообщили о нападении на Балаа к востоку от Тулькарма. Одновременно местные источники сообщили о входе оккупационных сил в Хальхуль к северу от Хеврона.

Также оккупационные силы задержали машину скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца в Дженине. В ходе рейда в Хальхуль они штурмовали жилой дом и обыскали несколько других домов. Тем временем израильские военные также вторглись в Дуру к югу от Хеврона. По данным местных источников, в Хальхуле применялись светошумовые гранаты, а операции по обыску домов продолжаются.