Министр обороны: Ракетный потенциал Ирана не может быть уничтожен ни войной, ни переговорами

2 января 2026 - 15:38
News ID: 1768737
Source: ABNA
Министр обороны и поддержки вооруженных сил заявил: «В Исламской Республике Иран никто не согласен на переговоры по ракетам. Ракетная мощь Ирана неистребима — ни бомбами, ни переговорами».

Как сообщает агентство ABNA, Азиз Насирзаде во время визита в дом мученика Салами подчеркнул: «Мученик Салами сыграл решающую роль в создании Аэрокосмических сил КСИР и развитии оборонной мощи страны. Эта мощь не может быть ликвидирована резолюциями или политическим давлением; страны с 250-летней историей не могут повлиять на нас».

Он добавил: «Ракетный потенциал не подлежит обсуждению. Его нельзя уничтожить ни бомбами, ни террором ученых, потому что эти знания заложены в умах и сердцах иранской молодежи. Сегодня наша мощь намного превосходит времена "12-дневной войны", и на любую угрозу будет дан решительный ответ».

