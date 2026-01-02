Министр обороны: Ракетный потенциал Ирана не может быть уничтожен ни войной, ни переговорами

Как сообщает агентство ABNA, Азиз Насирзаде во время визита в дом мученика Салами подчеркнул: «Мученик Салами сыграл решающую роль в создании Аэрокосмических сил КСИР и развитии оборонной мощи страны. Эта мощь не может быть ликвидирована резолюциями или политическим давлением; страны с 250-летней историей не могут повлиять на нас».

Он добавил: «Ракетный потенциал не подлежит обсуждению. Его нельзя уничтожить ни бомбами, ни террором ученых, потому что эти знания заложены в умах и сердцах иранской молодежи. Сегодня наша мощь намного превосходит времена "12-дневной войны", и на любую угрозу будет дан решительный ответ».