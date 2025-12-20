  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Гутерриш: Нападения израильтян на Западный берег заслуживают осуждения

20 декабря 2025 - 08:57
News ID: 1763721
Source: ABNA
Гутерриш: Нападения израильтян на Западный берег заслуживают осуждения

Генеральный секретарь ООН, осудив насильственные нападения сионистских поселенцев на Западный берег, призвал к улучшению положения жителей сектора Газа.

По сообщению агентства ABNA, Антониу Гутерриш заявил, что рост числа нападений сионистских поселенцев на жителей Западного берега, захват их земель и разрушение их домов недопустимы. Он добавил, что необходимо соблюдать нормы международного права в области прав человека на всей территории оккупированной Палестины, особенно в Восточном Иерусалиме.

Относительно сектора Газа Гутерриш отметил, что израильский режим обязан содействовать доставке гуманитарной помощи. Он также подчеркнул важную роль сил ООН в регионе. Генсек призвал положить конец многолетним страданиям палестинцев и подчеркнул необходимость реализации решения о двух государствах.

Your Comment

You are replying to: .
captcha