Гутерриш: Нападения израильтян на Западный берег заслуживают осуждения

По сообщению агентства ABNA, Антониу Гутерриш заявил, что рост числа нападений сионистских поселенцев на жителей Западного берега, захват их земель и разрушение их домов недопустимы. Он добавил, что необходимо соблюдать нормы международного права в области прав человека на всей территории оккупированной Палестины, особенно в Восточном Иерусалиме.

Относительно сектора Газа Гутерриш отметил, что израильский режим обязан содействовать доставке гуманитарной помощи. Он также подчеркнул важную роль сил ООН в регионе. Генсек призвал положить конец многолетним страданиям палестинцев и подчеркнул необходимость реализации решения о двух государствах.