Ужас Тель-Авива перед возможными операциями йеменцев против оккупированных территорий

23 декабря 2025 - 10:01
Кошмар успешных атак сил «Ансар Аллах» против оккупированных территорий продолжает преследовать власти сионистского режима.

По сообщению информационного агентства ABNA, успешные операции йеменских сил «Ансар Аллах» против оккупированных территорий привели к тому, что сионистский режим продолжает жить в страхе. Армия израильского режима заявила о существовании угрозы проведения антиизраильских операций со стороны йеменцев.

Армия этого режима добавила, что силы «Ансар Аллах» проходят военную подготовку и не обязательно будут действовать против сионистов из Йемена; эти атаки могут быть совершены йеменцами, проживающими в других странах, таких как Ливан, Иордания, Ирак и Сирия, поскольку в ближневосточном регионе находятся десятки тысяч йеменцев.

Тель-Авив, вновь выдвигая обвинения против Ирана и пытаясь нагнетать иранофобию, заявил, что Тегеран может попросить эти силы провести атаки на внутренний фронт Израиля с использованием баллистических ракет, беспилотников или даже наземных операций. Если атаки на сектор Газа возобновятся, силы «Ансар Аллах» снова начнут свои операции против оккупированных территорий.

