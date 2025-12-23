Нетаньяху стремится создать «коалицию» против Турции

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Маядин», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел вчера встречу с премьер-министром Греции и президентом Кипра в оккупированном Иерусалиме.

В заявлении, опубликованном по итогам этой встречи, была подчеркнута договоренность об укреплении сотрудничества в области безопасности и технологий.

Нетаньяху на этой встрече заявил, что в сотрудничестве с вышеупомянутыми сторонами и используя силу, они достигнут мира и стабильности.

Он добавил: «Тем, кто питает иллюзии о возрождении своих империй, я говорю, что этого никогда не произойдет». Еврейские СМИ сообщили, что Нетаньяху имел в виду Турцию.

Нетаньяху, не упоминая о разжигании войны Тель-Авивом в регионе, заявил, что израильский режим не ищет конфликта ни с какой стороной, а наоборот, хочет достижения мира и стабильности. Он заявил о поддержке водных путей и сотрудничестве с Грецией и Кипром по другим общим вопросам и выразил надежду, что эта «коалиция» не будет подвергнута испытанию.

Еврейские СМИ сообщили, что эта встреча является своего рода сигналом региональным сторонам, особенно Турции.

Газета «Едиот Ахронот» также сообщила, что Тель-Авив, Греция и Кипр планируют создать силы быстрого реагирования как совместную военную силу в Восточном Средиземноморье с участием сухопутных, воздушных и морских сил. В этой программе примут участие 2500 военнослужащих, которые будут размещены на греческих островах, на Кипре и на оккупированных территориях. Этот шаг предпринят с целью противодействия Турции.