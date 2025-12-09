Предупреждение о скрытой войне между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за Йемена

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al-Maalomah, Набиль аль-Хада, глава центра по правам человека в Йемене, подчеркнул, что скрытая война между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за Йемена обострилась. То, что происходит в Йемене, — это не гражданская война, а поле для сведения региональных счетов.

Он добавил: ОАЭ стремятся укрепить свое положение на стратегических островах Йемена, а Саудовская Аравия ищет пути расширения своего влияния в Хадрамауте. Этот процесс развивается в рамках давней войны за влияние между двумя сторонами.

Аль-Хада заявил: Коалиция, которую Саудовская Аравия и ОАЭ развернули против Йемена, потерпела поражение. Реалии на местах показали, что эта страна не склоняется даже перед так называемыми сверхдержавами, такими как Америка, так как же она может сдаться ограниченному региональному влиянию?

Он уточнил: Йемен выстоял перед вмешательством США и угрозами Израиля, поэтому нелогично, чтобы эта страна сдалась Саудовской Аравии и ОАЭ. Они находятся на одном фронте с сионистским режимом.