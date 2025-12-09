Реакция Китая на публикацию новой версии Документа о национальной безопасности США

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на газету China Daily, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, Гао Цзяи, в ответ на новую версию Документа о национальной безопасности США подчеркнул, что решение тайваньского вопроса касается исключительно китайского народа, и любое иностранное вмешательство в этой области неприемлемо.

Он добавил: Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и тайваньский вопрос находится в центре жизненно важных интересов Китая и является первой красной линией в отношениях Пекин-Вашингтон, которую нельзя нарушать.

Этот китайский чиновник также призвал США придерживаться принципов «Единого Китая» и уважать обязательства своих предыдущих лидеров в этом отношении.

Гао Цзяи также призвал Вашингтон воздержаться от сотрудничества с сепаратистскими силами Тайваня и препятствовать их военным действиям.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая подчеркнул: Китай никогда не отступит в защите своего суверенитета и территориальной целостности.