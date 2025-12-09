Предупреждение России США о начале войны против Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила: Напряженность между США и Венесуэлой может иметь непредсказуемые последствия для всего Западного полушария.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на ТАСС, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в ответ на публикацию новой версии Документа о национальной безопасности США заявила: Москва надеется, что Вашингтон воздержится от начала полномасштабного конфликта с Венесуэлой, поскольку такой шаг может ввергнуть в хаос все Западное полушарие.

Дипломат, выражая обеспокоенность по поводу напряженности между США и Венесуэлой, сказала: Эта напряженность намеренно усугубляется Вашингтоном.

По словам Захаровой, некоторые положения новой версии Документа о национальной безопасности США похожи на Принцип дополнения Рузвельта.

Принцип дополнения Рузвельта относится к доктрине 26-го президента США о праве этой страны вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки.

В последние месяцы США увеличили свое военное присутствие в Карибском море и на границе с Венесуэлой под предлогом борьбы с наркоторговцами.

Под предлогом борьбы с наркоторговцами Вашингтон нацеливается на проходящие суда на границах Венесуэлы. Белый дом не предоставил никаких подробностей относительно утверждения, что лица, ставшие мишенью в более чем 20 нападениях в Карибском море и восточной части Тихого океана, действительно были контрабандистами. Эксперты говорят, что даже если целью являются контрабандисты, такие нападения считаются «внесудебными казнями».