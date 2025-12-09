Шпионаж сионистского режима за палестинцами и арабскими странами

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Sputnik, парламент сионистского режима на предварительном рассмотрении одобрил продление разрешения для армии и службы Шабак этого режима на взлом камер; действие, которое приведет к шпионажу против арабских стран.

Это не первый раз, когда тема шпионажа сионистского режима за разными странами становится актуальной, так как недавно компании Google и Apple также предупредили о шпионаже израильского вредоносного ПО за телефонами граждан разных стран, особенно Египта и Саудовской Аравии.

Согласно этому отчету, аналитики считают, что действие парламента сионистского режима на самом деле является легализацией шпионажа за арабскими странами и палестинцами под предлогом безопасности.

Также сообщается, что армия и служба Шабак сионистского режима могут собирать информацию из систем камер, проникая в них, и будут иметь широкий доступ без какого-либо контроля.

Палестинские правозащитные организации также назвали этот шаг движением в направлении шпионажа за палестинцами в Секторе Газа или на Западном берегу.