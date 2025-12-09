Кандидат, поддерживаемый Трампом, вероятный победитель выборов в Гондурасе

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Reuters, процесс объявления результатов президентских выборов в Гондурасе 30 ноября возобновился после трехдневной паузы, и последние данные показывают, что Насри Асфура, правый кандидат от Национальной партии, поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом, по-прежнему лидирует с небольшим отрывом.

Национальный избирательный совет Гондураса, объявив о подсчете 97 процентов голосов, назвал Асфуру лидером выборов с 40 процентами голосов. Он опережает своего ближайшего конкурента примерно на 42 100 голосов.

Сальвадор Насралла, телеведущий и умеренный кандидат, который трижды участвовал в президентских гонках, занял второе место с 39 процентами голосов. Эти два кандидата неоднократно обгоняли друг друга в течение последних дней, но в понедельник вечером разрыв в голосах Асфуры немного увеличился.

Рикси Монкада, кандидат от правящей партии «Либре» (Свобода) и бывший министр в левом правительстве страны, занимает третье место с 19 процентами голосов.

Выборы в Гондурасе проходят в один тур, и победителем становится тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

Процесс подсчета голосов был приостановлен в пятницу, когда было подсчитано всего 88 процентов голосов. Национальный избирательный совет заявил, что около 16 процентов данных протоколов избирательных участков являются противоречивыми и должны быть пересмотрены.

Эти события происходят одновременно с тем, что прокуратура Гондураса выдала международный ордер на арест бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, который недавно был освобожден из американской тюрьмы по помилованию Трампа; это усилило напряженность в избирательной атмосфере страны.