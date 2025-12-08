По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Шахаб», газета «Едиот Ахронот» признала, что после значительного периода и двух лет изнурительной войны на нескольких фронтах армия сионистского режима вступает в трудный этап.

В отчете говорится, что израильская армия потеряла свои основные приоритеты, и Тель-Авив наблюдает массовый уход квалифицированных офицеров из армии.

В продолжении отчета подчеркивается, что армия Израиля потерпела серию болезненных военных поражений и неудач в приграничных районах.

Ранее сионистские чиновники также предупреждали об опасности эскалации внутренней войны между Кацем и Замиром и ее последствиях для армии сионистского режима.

Они предупредили, что война между Кацем и Замиром приведет к коллапсу армии сионистского режима, армии, которая и без того сталкивается с кризисом рабочей силы.