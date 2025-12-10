Кац: Мы останемся в приграничных районах Ливана и Сирии

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», министр обороны сионистского режима Исраэль Кац во время посещения северного фронта заявил, что армия этого режима должна оставаться в приграничных районах южного Ливана и на оккупированных сирийских Голанских высотах в качестве буферных зон.

Эти заявления Каца указывают на продолжение оккупационной политики сионистского режима в отношении районов Ливана и Сирии.

Стоит отметить, что сионистский режим расширил контролируемые им оккупированные территории на юге Сирии после свержения режима Башара Асада в этой стране.

Он также оккупировал пять важных пунктов на юге Ливана.

Ранее премьер-министр сионистского режима также заявил: «Мы будем работать над отражением любой угрозы и не позволим восстановить военный потенциал ни в Газе, ни у "Хезболлы" в Ливане».

Нетаньяху сказал: «Мы останемся в Сирии».