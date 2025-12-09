Продолжение преступлений сионистского режима в Газе и на Западном берегу

По сообщению информационного агентства Abna, сионистский режим, несмотря на подписание соглашения о прекращении огня в Газе, продолжает свои преступления в этом секторе и проводит политику подавления и насилия в отношении палестинцев, проживающих на Западном берегу.

Масштабные атаки оккупационной сионистской армии на Западный берег

В связи с этим Палестинский информационный центр сообщил, что на Западном берегу с первых часов сегодняшнего утра наблюдались масштабные рейды израильских оккупантов. Эти атаки одновременно продолжались от Иерихона на востоке до Хеврона на юге, и от Наблуса до Дженина и Тубаса.

По данным местных источников, сионистские силы начали свою операцию с рейда в лагерь Акабат Джабр в Иерихоне, а затем нацелились на Эйн-Ябруд на северо-востоке Рамаллы и Бейт-Фурик на востоке Наблуса. Далее сионистские солдаты совершили рейды в Бейт-Рима и Тубас, а также в Таммуне окружили и обыскали несколько жилых зданий.

Армия сионистского режима одновременно атаковала Бейт-Уммар на севере Хеврона и Аз-Захирию на юге этого города, а также произошли столкновения в лагере Аль-Фараа. В Бейт-Фаджжар и Аль-Маншия на юге Вифлеема операции по обыску домов продолжались в течение нескольких часов.

На севере Западного берега израильские силы также совершили рейды в Буркин, Румману, Арабу и Барку, и арестовали ряд граждан. Местные источники сообщили, что в Бейт-Уммар был арестован палестинский ребенок.

Продолжение атак сионистского режима на Газу в последние часы

За последние часы сионистская армия, продолжая нарушать прекращение огня, предприняла новую волну масштабных атак в различных районах Сектора Газа.

На юге Рафаха сообщается о сильном огне израильских военных машин, а истребители нанесли несколько интенсивных ударов по этому городу.

На востоке города Газа, включая улицу Багдад в районе Эш-Шуджаия, сионистская армия взорвала заминированный бронеавтомобиль.

В районах Ат-Туффах и Аз-Зейтун истребители сионистского режима несколько раз наносили удары по восточным частям этих двух кварталов.

Продолжается интенсивный артиллерийский огонь из сионистских орудий на востоке Хан-Юниса, и сионистская армия взорвала несколько жилых зданий на востоке Хан-Юниса.

Также сообщается, что израильские военные катера произвели массированный обстрел прибрежных вод Хан-Юниса. С другой стороны, в восточных районах города Газа зафиксировано не менее трех последовательных авиаударов.