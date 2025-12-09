Повествование Багаи о консультациях Арагчи в Азербайджане

По сообщению информационного агентства Ахл аль-Байт (мир им) — Абна — Исмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, в сообщении в сети X о консультациях министра иностранных дел Сейеда Аббаса Арагчи с высокопоставленными чиновниками Азербайджанской Республики написал: «Министр иностранных дел Арагчи в рамках первого официального двустороннего визита в Азербайджанскую Республику прибыл сегодня утром в Баку, где его встретили соответствующий региональный генеральный директор и посол Азербайджанской Республики в Тегеране. В течение дня у него состоялись очень хорошие и полезные переговоры с президентом, министром иностранных дел, председателем парламента и вице-премьером этой страны».

Он добавил: Посещение Бакинского государственного университета и встреча с преподавателями и студентами этого университета, а также презентация азербайджанского перевода книги «Сила переговоров» завершили эту короткую, но плодотворную однодневную поездку.

Багаи подчеркнул: Иран и Азербайджанская Республика полны решимости использовать все возможности для развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в многосторонних форматах для сохранения регионального мира и стабильности.