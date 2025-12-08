Действия Израиля по реализации 5-летнего плана на Западном берегу

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», газета «Едиот Ахронот» сообщила, что Бецалель Смотрич, министр финансов сионистского режима, выделил 2,7 миллиарда шекелей (валюта режима) на строительство 17 новых поселений на Западном берегу.

Согласно отчету, упомянутые сионистские поселения должны быть построены на Западном берегу в течение следующих пяти лет.

Ранее также сообщалось, что сионистский режим активизировал свои действия по выселению коренных жителей с Западного берега.

Принудительное переселение жителей городов и различных районов Западного берега активизировалось под непосредственным наблюдением Биньямина Нетаньяху в рамках плана расширения оккупированных территорий.

Израильские оккупанты годами перерезали пути сообщения на Западном берегу путем расширения поселений.