Министерство здравоохранения Газы: Глубина гуманитарной катастрофы в Газе усугубляется нехваткой лекарств

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на палестинское агентство новостей Шахаб, Министерство здравоохранения Газы опубликовало заявление, в котором указало на нехватку лекарств и медицинских принадлежностей в Газе и подчеркнуло, что 52% списка основных лекарств, 71% списка одноразовых медицинских принадлежностей и 70% лабораторных расходных материалов полностью отсутствуют в Газе.

Согласно заявлению, таким образом, кризис в Газе приобретает восходящую тенденцию с ростом потребности в лечебных вмешательствах для раненых и больных.

В отчете уточняется, что первичная медико-санитарная помощь, хирургия, операции, интенсивная терапия, онкология и заболевания крови — это лишь некоторые из служб, которые страдают от острой нехватки в списке лекарств. Отделения ортопедической хирургии, почек и диализа, офтальмологии, общей хирургии, операционные и интенсивная терапия также сталкиваются с катастрофическими проблемами на фоне нехватки одноразовых медицинских принадлежностей.

В своем заявлении Министерство здравоохранения Газы призвало к немедленному усилению медицинской помощи, чтобы расширить возможности медицинского персонала в специализированных отделениях.