В Малайзии проходит протест против визита Трампа

В столице Малайзии Куала-Лумпуре проходит протест на фоне визита президента США Дональда Трампа в страну, участники требуют "прекратить американский империализм", освободить сектор Газа и "вернуть Трампа домой", передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня днем группа людей собралась на площади Мердека на митинг "Собрание против Трампа", чтобы выразить протест против ситуации в Газе и показать свою солидарность с Палестиной. Протестующие размахивали палестинскими флагами.

Как убедился корреспондент РИА Новости, участники протеста скандировали лозунги "Трамп, иди домой", "Долой американский империализм" и "Введите санкции против Израиля".