Член-корр. РАН А. Кузнецов: близкое сотрудничество Ирана, России и Китая имеет огромное значение

Учитывая международные условия и изменения, более тесное сотрудничество Ирана, России и Китая имеет большое значение на пути к реализации многополярного мира. С таким заявлением в интервью ИРНА выступил член-корреспондент РАН, директор легендарного ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

Директор ИНИОН РАН заявил, что в настоящее время перед международной системой в процессе перехода от нынешней однополярной модели стоит множество вариантов, одним из которых является формирование новой биполярности.

По его словам, биполярная система несет в себе множество рисков, и очевидно, что единственно возможная биполярность может сложиться между Соединенными Штатами и Китаем. «Формирование такой биполярности будет опасным для всех стран мира», - добавил он.

Кузнецов отметил, что, хотя Россия и Глобальный Юг не тождественны с географической точки зрения, они имеют единые взгляды в идеологии и в подходе к текущему мировому порядку, и именно в этих аспектах существует настоятельная потребность в различных тройственных союзах.

«Следует понимать, что в тройственном союзе необходимы прочные связи по каждой из сторон треугольника, и именно поэтому крайне важно развивать не только отношения между Россией и Китаем, а также Ираном и Китаем как двумя сторонами триады, но и укреплять отношения между Россией и Ираном», - подчеркнул он.