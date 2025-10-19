ХАМАС: Мы не заинтересованы в участии в правительственных структурах Газы

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Хазем Касем, представитель движения ХАМАС в Газе, объявил, что движение не заинтересовано в участии в административных мерах, касающихся управления Газой, но призывает к ускорению формирования Комитета по социальной поддержке, который возьмет на себя контроль над делами в Газе.

Он подчеркнул, что государственные учреждения Газы будут продолжать свою деятельность до тех пор, пока Комитет по социальной поддержке не возьмет ситуацию под контроль.

Хазем Касем добавил: «Второй этап соглашения о прекращении огня в Газе — это сложный этап, требующий национального консенсуса».

Он рассказал о шагах, предпринятых в соответствии с национальной позицией, и добавил: «Продолжающиеся переговоры являются подтверждением временного характера присутствия Израиля в Газе, что также указано в соглашении. ХАМАС будет следить за этим вопросом с посредниками и странами-гарантами соглашения и одновременно подчеркивает свое законное право на сопротивление оккупантам на территории Палестины подходящими методами».