В Индии стартовали российско-индийские учения «Индра-2025»

Участие в мероприятии приняли руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала и военнослужащие подразделений двух стран.

«Наша объединенная сила — это наш самый большой актив в построении будущего, где преобладает мир», — заявил Кандпала в своем выступлении.

Учения «Индра-2025» продлятся до 15 октября. В ходе учений военнослужащие отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления, особое внимание будет уделено обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях, отметили в ведомстве.