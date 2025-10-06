  1. Home
В Индии стартовали российско-индийские учения «Индра-2025»

6 октября 2025 - 21:13
News ID: 1735712
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
На полигоне Махаджан в Индии состоялась церемония торжественного открытия российско-индийских учений «Индра-2025». Об этом 6 октября сообщили в Минобороны РФ.

Участие в мероприятии приняли руководитель учения от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов, командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала и военнослужащие подразделений двух стран.

«Наша объединенная сила — это наш самый большой актив в построении будущего, где преобладает мир», — заявил Кандпала в своем выступлении.

Учения «Индра-2025» продлятся до 15 октября. В ходе учений военнослужащие отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления, особое внимание будет уделено обмену лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях, отметили в ведомстве.

