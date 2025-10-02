Иран: Совет Безопасности должен одобрить принятие государства Палестина

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН на заседании Генеральной Ассамблеи по вопросу использования права вето в Совете Безопасности в отношении предложенной резолюции о прекращении огня в Газе заявил, что «крайне прискорбно, что Совет Безопасности, в шестой раз за последние месяцы, не смог принять резолюцию о прекращении безжалостной агрессии против палестинского народа из-за неоднократного злоупотребления США правом вето».

Амир Саид Иравани на этом заседании сказал: «Саботаж со стороны США не только явно противоречит твердой воле международного сообщества, которое всегда подчеркивало свою поддержку справедливости, мира и неотъемлемых прав палестинского народа, но и прямо противоречит той самой приверженности, которую Соединенные Штаты неоднократно выражали на словах в отношении своей миротворческой роли, в то время как на практике они поддерживают агрессивного оккупанта и создают почву для продолжения грубых нарушений международного права».

Он продолжил: «Около восьми десятилетий оккупационный сионистский режим проводит незаконную и преступную политику, которая в последние два года была усилена систематическими и беспорядочными бомбардировками, приведшими к убийству десятков тысяч мирных жителей, включая женщин и детей».

Иравани добавил: «Эти действия являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и прав человека и привели к этнической чистке, незаконной блокаде, использованию голода в качестве оружия войны, политике поселений и апартеида, терроризму поселенцев, конфискации земель, разрушению домов и нападениям на исламские и христианские святыни, превратив Газу в руины. Эти действия также квалифицируются как геноцид и преступления против человечности согласно Римскому статуту Международного уголовного суда. Фактически, Независимая международная комиссия ООН по расследованию официально подтвердила, что сионистский режим совершил геноцид на оккупированных палестинских территориях».

Иравани заявил: «Несмотря на все эти катастрофические реалии, Совет Безопасности остается парализованным перед лицом этого кризиса. Соединенные Штаты, неоднократно поддерживая преступные власти сионистского режима и препятствуя их привлечению к ответственности, создали почву для продолжения грубых нарушений международного права, подорвали авторитет Совета, ослабили основы многосторонности и отказались от выполнения своих обязанностей по Уставу в отношении поддержания международного мира и безопасности».

Представитель Ирана в ООН сказал: «Международное сообщество не может молчать перед лицом такой трагической ситуации. Напротив, члены Совета Безопасности обязаны, в соответствии с Главой VII Устава, выполнять свои обязанности путем принятия немедленных и обязательных мер для прекращения кровопролития, обеспечения ответственности и защиты палестинского народа и других народов региона, которые продолжают сталкиваться с угрозами военной машины сионистского режима в отношении их жизни и независимости».

Иравани подчеркнул: «Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности:

Одобрить и реализовать немедленное и постоянное прекращение огня в Газе. Обеспечить снятие всех ограничений и блокад сионистского режима на гуманитарную помощь в соответствии с международным гуманитарным правом. Отклонить и осудить любые планы аннексии, принудительного перемещения или переселения в третьи страны. Осудить неоднократные агрессивные действия сионистского режима против стран региона, включая Сирию, Ливан, Йемен, Катар и Иран. Одобрить принятие государства Палестина в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций. Потребовать от сионистского режима вывести свои оккупационные силы с оккупированных территорий Палестины, Ливана и Сирии и прекратить свою текущую агрессию и нарушения. Применить обязательные карательные меры в соответствии с Главой VII Устава против сионистского режима, чтобы этот режим и его главный покровитель, Соединенные Штаты Америки, поняли, что международное сообщество не потерпит геноцида, преступлений против человечности или агрессии без ответа».

Представитель Ирана также сказал: «Исламская Республика Иран вновь подчеркивает, что прекращение геноцида и оккупации в Палестине и создание независимого палестинского государства с полноправным членством в ООН, без каких-либо исключений, является как требованием международного сообщества, так и обязанностью всех государств-членов. Неотъемлемые права палестинского народа, включая право на самоопределение и достижение справедливости за совершенные против него преступления, должны соблюдаться. Исламская Республика Иран глубоко убеждена, что единственным устойчивым путем к разрешению этого исторического кризиса является решение, которое гарантирует полное осуществление этих прав, свободное от любого иностранного вмешательства, принуждения или господства».