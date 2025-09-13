Трамп готов ввести жесткие санкции против Москвы при одном условии!

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на AFP, президент США Дональд Трамп, заявив о своей готовности ввести жесткие санкции против России, сказал, что сделает это только в том случае, если все члены НАТО согласятся полностью прекратить закупку нефти у Москвы.

Трамп написал в своей социальной сети «Truth Social»: «Я готов ввести жесткие санкции против России, при условии, что все страны НАТО согласятся и предпримут аналогичные действия; и также все страны-члены НАТО прекратят закупать нефть у России.

Президент США продолжил: «Как вы знаете, приверженность НАТО победе гораздо меньше 100%, и в то же время закупка нефти у России была ужасающей! Это серьезно подрывает вашу позицию на переговорах и вашу рыночную силу в отношении России. В любом случае, когда вы будете готовы, я готов. Просто скажите, когда? Я считаю, что это действие, наряду с введением НАТО как группой тарифов в размере 50-100% против Китая, которые будут полностью отменены после окончания российско-украинской войны, значительно поможет положить конец этой смертоносной, но смешной войне. Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию, и эти мощные тарифы могут сломать это влияние. Это не война Трампа (которой никогда бы не было, если бы я был президентом); это война Байдена и Зеленского, и я хочу положить ей конец и спасти жизни тысяч русских и украинцев!».

Обращаясь к европейцам, он добавил: «Если вы не готовы, вы тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу».