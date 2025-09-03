Израильский генерал: предсказание Синвара сбывается

Исраэль Зеэв, бывший начальник оперативного управления Генштаба ЦАХАЛа, признал, что предсказания Яхьи Синвара, покойного главы политбюро движения исламского сопротивления Палестиныы (ХАМАСа), сбываются. Как сообщает Pars Today со ссылкой на Fars, Зеэв сказал: «Война, которая ранее считалась оправданной для Израиля, теперь сталкивается с вызовом легитимности, и имидж (сионистского) режима в мировом общественном мнении рушится».

Он объяснил, что поддержка со стороны дружественных Израилю стран сокращается, и «теперь Синвару удалось в этом месяце подняться на трибуну ООН, чтобы объявить миру о создании палестинского государства. Синвар из глубины своей могилы выступает за великую победу над Израилем».

Два дня назад этот израильский генерал также подчеркнул, что «Нетаньяху парализован и не предпримет никаких действий, даже размером с булавочную головку, без одобрения Трампа», и добавил: «Кабинет Нетаньяху ведёт Израиль к смертоносным действиям в Газе, которые противоречат целям войны».

Заметив, что Нетаньяху предпринимает эти действия исключительно для того, чтобы угодить президенту США, Зеэв добавил: «Оккупация Газы не нужна, но лишь повлечёт за собой тяжёлые потери в жизнях наших солдат».