На фоне пренебрежения со стороны правительства Ливана; «Хезболла» начинает восстановление Дахии

По сообщению информационного агентства ABNA, газета «Аль-Акбар» сообщила, что после того как «Хезболла» увидела пренебрежение со стороны правительства Ливана и его политизацию в процессе восстановления пострадавших от войны районов, она решила начать операцию по восстановлению за счет частных средств через компанию «Ваад».

В связи с этим ожидается, что партия, через свои соответствующие организации и структуры, такие как «Джихад аль-Бина» и «Ваад», начнет операции по восстановлению в южной Дахии и районах, пострадавших от войны, за исключением пограничных деревень, с бюджетом, превышающим один миллиард долларов на первом этапе. После этого будут реализованы еще два этапа восстановления, каждый из которых будет стоить один миллиард долларов.

Это произошло спустя более восьми месяцев после окончания агрессии и после того, как «Хезболла» профинансировала восстановление около 402 тысяч жилых единиц на сумму более 1,1 миллиарда долларов. «Хезболла» также включила в повестку дня логистическую и исполнительную поддержку по вывозу мусора из 90% разрушенных зданий, за исключением пограничных районов.