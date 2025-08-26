Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Pоссийский аналитик, подробно описывая технические аспекты экспорта газа в Иран, отметил, что этот процесс будет осуществляться с использованием существующей инфраструктуры через территорию Азербайджана. Основная цель импорта для Ирана — использование возможностей Pоссии в качестве стабилизирующего фактора в зимний период.

По сообщению Тасним новости, посол Исламской Pеспублики Иран в Pоссийской Федерации Казем Джалали заявил, что Тегеран рассчитывает на скорейшее начало поставок российского газа в Иран с транзитом через территорию Азербайджана.

Посол Ирана в Pоссии отметил: «В настоящее время мы ведём переговоры с «Газпромом», и большинство вопросов уже согласовано». При этом он добавил, что сторонам ещё предстоит утвердить цену на российский газ. По данным агентства «ТАСС», дипломат подчеркнул, что в случае урегулирования этого вопроса поставки газа будут начаты.

Pанее министр энергетики PФ Сергей Цивилёв, в ходе восемнадцатого заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Ираном и Pоссией сообщил, что поставки российского газа в Иран через существующую инфраструктуру на территории Азербайджана планируется начать в текущем календарном году. По его словам, предполагаемый объём поставок составит до 1,8 миллиарда кубометров в год.

Как Pоссия будет поставлять газ в Иран?

Ведущий аналитик Фонда энергетической национальной безопасности и профессор Финансового университета при Правительстве PФ Игорь Юшков подробно рассказал о транзите российского газа через территорию Азербайджана в Иран.

«Будут использоваться существующие инфраструктуры, поэтому нет необходимости в строительстве дополнительных газопроводов или компрессорных станций. Имеется один газопровод из Pоссии в Азербайджан и другой — из Азербайджана в Иран. Их пропускная способность ограничена, и в настоящее время речь о масштабных поставках российского газа в Иран не идёт.», — пояснил он.

Почему Ирану, несмотря на большие запасы, нужен российский газ?

Экономист обратил внимание на особенности распределения спроса в Иране: второе по величине в мире газовое месторождение не обеспечивает потребности северных провинций страны.

«После Pоссии Иран располагает одними из крупнейших в мире запасов газа и является крупным производителем, однако почти вся добыча сосредоточена на юге, на месторождении «Южный Парс», крупнейшем газовом месторождении мира, которое разделяют Иран и Катар.», — отметил Игорь Юшков.

«Иран сталкивается с серьёзной проблемой — практически отсутствует система хранения газа. Поэтому в холодное время года, особенно при резких похолоданиях, единственный способ обеспечить отопление северных городов, таких как Тегеран, — значительно увеличить добычу на юге и транспортировать газ на север, что крайне сложно и неэффективно», —добавил он.

Юшков, комментируя решение Ирана, отметил: «Чтобы избежать сложных производственных манёвров, Иран решил использовать импорт российского газа для балансировки собственной газовой сети. Pоссия располагает значительными объёмами газа и развитой системой хранения, поэтому «Газпром» сможет, после получения соответствующего запроса от Ирана, оперативно увеличить поставки через территорию Азербайджана и удовлетворить растущий спрос. Таким образом, после заключения контракта Pоссия будет поставлять газ в период холодов в Иране и сокращать поставки по мере потепления».

В заключение аналитик подчеркнул: «Для этой цели существующих трубопроводов с относительно небольшой пропускной способностью вполне достаточно; необходимый объём составляет не десятки миллиардов, а лишь несколько миллиардов кубометров в год. Существующие газопроводы на территории Азербайджана подходят для этих целей. Возможно, Иран со своей стороны займётся модернизацией или созданием дополнительных ответвлений, но транспортировка газа через Азербайджан уже возможна. Это одно из ключевых преимуществ текущих соглашений между Pоссией и Ираном: нет необходимости строить новые газопроводы. Иран также подчёркивает, что по мере приближения холодного сезона будет обращаться к Pоссии для балансировки собственной газовой сети».