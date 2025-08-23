Массовая отставка министров Нидерландов в знак протеста против преступлений Тель-Авива

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Associated Press, министры, входящие в партию «Новый социальный договор» в Нидерландах, объявили о своей отставке.

Этот шаг был сделан в знак поддержки отставки министра иностранных дел страны после провала его усилий по введению новых санкций против сионистского режима.

Каспар Валдкамп, министр иностранных дел Нидерландов, подал в отставку в пятницу вечером. Это решение было принято после споров на заседании правительства о введении возможных санкций против Тель-Авива.

В своем заявлении Валдкамп сказал: «Я пришел к выводу, что я не в состоянии предпринять важные и дополнительные шаги, чтобы оказать давление на Израиль».

Министр иностранных дел Нидерландов в четверг заявил о своем желании ввести новые меры против Тель-Авива.

Ранее, в июле прошлого года, правительство Нидерландов объявило двух сионистских министров, Итамара Бен-Гвира и Смотрича, «нежелательными лицами».

Также Нидерланды были одной из 21 страны, которые в совместном заявлении в четверг назвали утверждение крупного плана по расширению поселений на оккупированном Западном берегу «неприемлемым и противоречащим международному праву».