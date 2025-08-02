В центре стратегической перестройки Америки находится Африка — континент, который ранее находился на периферии внешней политики США, но теперь стал важным игроком в глобальной борьбе за доступ к жизненно важным полезным ископаемым.

Как сообщило издание Pars Today 27 июня, Соединенные Штаты стали посредником в установлении мира между Руандой и Демократической Республикой Конго; этот шаг связывает региональную стабильность с доступом Америки к конголезскому кобальту и меди.

Климатический аналитик Нандита Лал написала на сайте «New Arab», что «мирное» соглашение между Руандой и Демократической Республикой Конго, достигнутое при посредничестве Америки, не имеет никакого отношения к миру, а представляет собой корпоративное воровство минеральных ресурсов Конго Вашингтоном.

Она считает, что за каждым «зелёным» обещанием Америки кроется знакомая схема: добывать, эксплуатировать, уничтожать.

В анализе говорится: Демократическая Республика Конго добывает почти 70% мирового кобальта и большую часть мировой меди и колтана – минералов, жизненно важных для всего – от электромобилей до современных систем оружия. Однако эти огромные минеральные богатства так и не стали инструментом развития для конголезского народа, и шахтёры страны продолжают работать в нищете.

По мнению автора, колониальные уравнения остаются такими же сильными, как и прежде, только у участников эксплуатации появились новые названия, такие как «Glencore», «Tesla» и Министерство обороны США – «Пентагон».

В качестве примера он приводит компанию Glencore, которую приводит в пример американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в связи с ситуацией в Конго. Glencore — транснациональная компания, занимающаяся торговлей и добычей полезных ископаемых и энергии, которая также работает в Демократической Республике Конго и неоднократно обвинялась в коррупции и нарушениях прав человека в этой стране.

Лал добавила, что в недавнем докладе Франчески Альбанезе, Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Палестине, Glencore также названа одним из основных поставщиков угля для израильской электроэнергетики, что означает эксплуатацию со стороны нарушителей прав человека.

Полезные ископаемые Конго; топливо для американской военной машины

Аналитик подчеркнула: "Пока западные милитаристы бомбят палестинцев, йеменцев, сомалийцев, иракцев и сирийцев, Пентагон вознаграждает их рекордными контрактами. Глобальный Юг умирает, чтобы Уолл-стрит жил".

По её словам, контроль над конголезскими шахтами — это не вариант для США, а условие их выживания, и каждый беспилотник, каждое оружие с искусственным интеллектом, каждая технологическая цепочка поставок работают на добычу ресурсов с глобального юга.

Что касается недавнего мирного соглашения между Руандой и Конго, Лал отметила, что это «мирное соглашение» лишь переупаковывает империалистический грабеж и легализует добычу ресурсов западными компаниями под видом «формальных цепочек создания стоимости в сфере добычи полезных ископаемых».