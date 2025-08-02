От призыва европейских законодателей бойкотировать израильских чиновников до давления британских евреев на сионистский режим

Поскольку международные организации предупреждали о продовольственном кризисе и остром недоедании в секторе Газа, крупнейшая еврейская организация Британии усилила давление на сионистский режим, заявив, что недавние меры по ограничению ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа «давно назрели».

Как сообщает Pars Today, британская еврейская делегация провела во вторник экстренное заседание на фоне растущего ужаса британских евреев по поводу гуманитарного кризиса в секторе Газа — кризиса, в котором дети страдают от острого недоедания и голода, а беспомощные родители погибают, пытаясь обеспечить пропитанием свои семьи.

В заявлении, опубликованном после встречи, председатель Совета депутатов британских евреев Фил Розенберг заявил, что недавние шаги Израиля по ограничению помощи Газе в ответ на растущее международное давление были «давно назревшими».

«Страдания, которые мы наблюдаем в секторе Газа, требуют ответа. Новые меры, объявленные израильскими властями для решения гуманитарного кризиса, давно назрели, но они необходимы», — сказал он.

Испания планирует доставить гуманитарную помощь в Газу по воздуху

Министр иностранных дел Испании заявил, что его страна в ближайшие дни начнёт доставку гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху в сотрудничестве с Иорданией. «Некоторые поставки будут включать продовольствие, но это лишь капля в море», — заявил Хосе Мануэль Альварес телеканалу CNN.

По данным CNN, Испания планирует доставить в Газу продовольственную помощь примерно для 5000 человек в период с первой по вторую неделю августа.

40 европейских законодателей призвали ввести санкции против израильских чиновников

Группа из 40 членов Европейского парламента призвала Европейский союз ввести санкции против израильских чиновников и приостановить действие торговых соглашений с режимом.

Депутаты 14 стран-членов ЕС призвали привлечь правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху к ответственности за действия, грубо нарушающие Женевские конвенции и международное гуманитарное право, и призвали ЕС принять решительные меры в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Депутаты Европарламента прямо призвали ввести санкции против израильских чиновников и приостановить действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, вступившего в силу в 2000 году и предоставляющего Израилю торговые привилегии и доступ к некоторым европейским финансовым программам.